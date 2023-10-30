MHP'li Feti Yıldız'dan, 'AYM kararları uygulanmalı' diyen Zühtü Arslan'a tepki

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:47

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:47

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararları yerel mahkemeler tarafından uygulanmazken, AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Bireysel başvurunun amacı hukuk sistemini, düzenini, yargının işleyişini hak ihlali üretmeyecek bir noktaya getirmektir" diyere kararların uygulanması çağrısında bulundu.

AYM’ye yönelik yaptığı çıkışlarla gündeme gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız ise AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın “Hukuk devletinde yorum çeşitliliği vardır ancak ‘yorum kakofonisi’ yoktur. Bunu kontrol edecek ve anayasal hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasındaki yeknesaklığı sağlayacak olan da kuşkusuz Anayasa Mahkemesidir” ifadelerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

MHP’li isim Zühtü Arslan’ın açıklamaları için ‘Doğrudur’ derken, “Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz” yorumunda bulundu.

Yıldız paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm de bulunamaz. Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz.”