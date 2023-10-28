AYM kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne yine engelleme, yine gözaltı!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi 'ihlal' kararına rağmen yine engellendi. Eylemin 970. haftasında da Cumartesi Annelerine yönelik polis müdahalesinde en az 27 kişi gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 970'inci haftasında da devam etti.
EN AZ 27 GÖZALTI!
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen Cumartesi Anneleri'ne yine polis müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından en az 27 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"AYM kararlarına rağmen Cumartesi Anneleri 970 Hafta'mızda yine engelleme, yine gözaltı. İki hafta önce kayıp yakınlarını işkenceyle gözaltına alan kolluk ekibi yine meydanda."
Gözaltına alınan isimler ise şöyle:
#CumartesiAnneleri970Hafta buluşmamızda 27 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 28, 2023
İkbal Eren
Ali Ocak
Besna Tosun
İrfan Bilgin
Hüseyin Ocak
Gülseren Yoleri
Oya Ersoy pic.twitter.com/0DO3rAbdvX
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