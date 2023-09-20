Silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak Antalya'da yakalandı: Dikkat çeken 'MHP' plakası ayrıntısı...

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak yakalandı. Koçak'la birlikte ele geçirilen MHP plakası ise dikkat çekti.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:16
Silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak Antalya'da yakalandı: Dikkat çeken 'MHP' plakası ayrıntısı...
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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tefecilik' ve 'Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme' suçları kapsamında çok sayıda suç kaydı bulunan, ayrıca 8 dosyadan 3 yıldır aranan silahlı suç örgütü lideri Zafer Koçak'ın, Alanya'da olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti.

GİZLENDİĞİ YERDE YAKALANDI

Hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da olan Zafer Koçak, Alanya'da KOM ve Özel Harekat şube müdürlükleri görevlilerinin operasyonuyla gizlendiği ikamette yakalandı.

SAHTE PLAKALARA EL KONULDU

Şüphelinin yakalandığı yerdeki aramada 9 milimetre çaplı 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ve 9 milimetre çaplı 56 mermi ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi. Plakalardan birindeki 'MHP' ayrıntısı dikkat çekti.

Gözaltına alınan Koçak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


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silah suç örgütü MHP

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