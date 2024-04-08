MHP'li Hilmi Durgun İsrailli firmayla ticareti 'milli görev' diye savundu!

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, sahibi olduğu Agrosel Tarım firmasının İsralli Haifa firmasıyla ‘gübre hammaddesi’ ticareti yaptığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 08:32
MHP'li Hilmi Durgun İsrailli firmayla ticareti 'milli görev' diye savundu!
Abone Ol google-news

İktidara yönelik ‘İsrail ile ticaret’ tepkileri devam ederken dün MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un şirketi Agrosel Tarım'ın İsrailli Haifa firmasının Türkiye ayağı olduğu iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Durgun, “Sosyal medya başlayan, daha sonrada maalesef malum haber sitelerinin araştırmaya tenezzül dahi etmeden mal bulmuş mağribi gibi haber yaparak başlattıkları karalama kampanyası ile ilgili açıklamam aşağıdaki gibidir” diyerek şunları söyledi:

İDDİALARI YALANLADI

“Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.

Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.

Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

"TOHUM" DEĞİL "GÜBRE"

Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.

Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.

“MİLLİ BİR GÖREVDİR”

Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.”

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group'un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un bulunduğunu ortaya çıkardı. Durumu ortaya çıkaran Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullandı. 

 


Hilmi Durgun haberleri israil haberleri MHP haberleri

İlgili Haberler

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: MHP'li Alpaslan Karaaslan'dan CHP'li meclis üyesine mazbata töreninde saldırı

Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı: MHP'li Alpaslan Karaaslan'dan CHP'li meclis üyesine mazbata töreninde saldırı
'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!

'Kasayı boşalttığı' iddia edilen MHP'li Ergün, devir teslimde 'adalet' vurgusu yaptı!
İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı

İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’

10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’
Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!

Süper Kupa tatil edilmişti: Galatasaraylı futbolcular antrenman maçı yaptı!
AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’

AKP’li trolün canlı yayınında İmamoğlu’na ölüm tehdidi! ‘Onu yaşatmayız’
Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’

Ali Koç’tan Süper Kupa sözleri: ‘İsyanımızın ilk adımı’
Sosyal medyadan duyurdu: Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!

Sosyal medyadan duyurdu: Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!
Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı

Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!

Pertek’te belediye AKP’ye geçti: Kemal Kılıçdaroğlu ismi feribottan kaldırıldı!