İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı
MHP Milletvekili Hilmi Durgun'un İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group'un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un bulunduğunu ortaya çıkardı.
Cihan’ın sosyal medya hesabından aktardığına göre MHP'li milletvekili Durgun, şirketin Türkiye ayağı olan Agrosel firmasının sahibi konumunda.
Durumu ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullandı.
Durgun’un milletvekili olmadan önce, sosyal medya hesaplarından Agrosel’in reklamlarını yaptığı görülüyor.
MHP Antalya Muratpaşa İlçe Yöneticiliği, Antalya İl Başkan Yardımcılığı ve Antalya İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Hilmi Durgun, 2023 Genel Seçimleri'nde de MHP saflarında milletvekili olarak Meclis'e girmişti.
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