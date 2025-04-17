MHP'li İsmet Büyükataman'dan Özgür Özel'e '3T' yanıtı:
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik yaptığı "3T" çağrısına yanıt verdi. Büyükataman, "Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet..." dedi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir çağrıda bulunduğunu belirterek, "3T’ye var mısın Sayın Bahçeli, 3 T’ye? Terörsüz Türkiye’ye ben varım. Gel, sen de varsan 3T’de buluşalım, Türkiye’nin önünü açalım. Ben terörsüz Türkiye’ye ‘evet’ diyorum. Sen de tutuksuz yargılanmaya, TRT’den canlı yayına ‘evet’ de yarın başka bir Türkiye başlasın" ifadesini kullanmıştı.
MHP'li Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Özgür Özel'e yanıt verdi.
Büyükataman, şunları kaydetti:
"Özgür Özel’in 3T’si talan, tezvirat, teslimiyet... CHP’ye önerimiz; belediyelerde talandan, yabancı başkentlerden medet uman teslimiyetçi politikalarından, uzaktan kumandalı tezviratlardan uzak durmasıdır."
Özgür Özel’in 3T’si— İsmet Büyükataman (@buyukataman) April 17, 2025
Talan
Tezvirat
Teslimiyet
CHP’ye önerimiz;
-Belediyelerde Talandan
-Yabancı başkentlerden medet uman Teslimiyetçi politikalarından
-Uzaktan kumandalı Tezviratlardan uzak durmasıdır.
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