Bahçeli İmamoğlu’nun serbest kalması için yol mu açtı?

17 Nisan 2025 Perşembe

Devlet Bahçeli’nin İmamoğlu iddianamesi ile ilgili son açıklamasına, nesnel analizler doğru dürüst yorumlama çabalarında bulunurken en çok iktidar yandaşları şaşırmış durumda. Ekranlarda özel görevli Küçücük bazıları, Bahçeli’nin davayı hızlandırın suçluysa mahkûm olsun suçsuz da beraat etsin sözlerine açılan davanın sonuçlanmasının 5 yıl alacağını ileri sürüyor.

Yine bazıları diyor ki mesela “Bahçeli’nin ne dediğini kimse anlamıyor da sadece muhalif yazarlar anlıyor öyle mi? Yahu Bahçeli Türkçe konuşuyor ve herkes anladı. Mealen bu meseleyi uzatmayın, iddianame iyi hazırlayıp yargılayıp diyor açıkça. Kamuoyu bu meseleyle vakit kaybetmesin diyor”.

Yani Bahçeli bir an önce İmamoğlu’nun mahkûm edilmesini ve bu sorunun ortadan kalkmasını istiyor, demekteler.

Bu yaklaşımlar yorum farkı değil, gönlünden geçene göre yaklaşım farkı.

İDDİANAMENİN İÇİ BOŞ

Devlet Bahçeli, İmamoğlu’nu suçlayan dosyanın içinin boş olduğunu şu sözlerle belirtiyor: “Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı.”

Dava dosyasına sarih (açık anlaşılır berrak) ve sahici (gerçek, olgulara dayalı) deliller dava dosyasına eksiksiz ilave edilsin.

Bahçeli gerçekçi davranıyor, bu açıklamayı yapmadan önce dava dosyasını incelemiştir, yardımcılarına danışmıştır, iddianamenin Ekrem Bey’i mahkûm edecek kanıtlardan yoksun olduğunu görmüştür.

Ve uyarısını yapmıştır.

HEP BÖYLE NESNEL OLSAYDI

Bahçeli hep böyle mi yapar? Hayır tabii ki. Bahçeli keşke ekonomide siyasette yaşamakta olduğumuz olgulara hep böyle yaklaşabilseydi, vatana millete demokrasiye en büyük hizmeti yapan ve milletin ve seçmenin gözünde hızla büyüyen ve değeri anlaşılan, seçmen karşısında da yepyeni bir karşılık bulan parti ve parti lideri olurdu.

Bahçeli, Ekrem Bey dosyasında sokak deyimiyle söylediklerini yorumlarsak savcılara şöyle diyor: Bu ne biçim iddianame, ne tanığın tanık ne açık ve berrak ve gerçekçi bir suç delilin var... Ne biçim savcısınız siz...

Savcıların cevabı vardır: Sayın Bahçeli gel de kanıt bul ve iddianame hazırla, dükkân senin...

CHP’YE KAYYUM VE DİPLOMA İPTALİNİ DE ES GEÇTİ

Bahçeli’nin CHP’ye kayyum atanması girişimlerine de bir desteğini görmedim. Sadece Özgür Özel’e yönelik CHP’ye başkan seçildin partiye yakışan bir adam o herkesi sev gibi bir açıklaması vardı.

Bahçeli’nin Ekrem Bey’in diplomasının iptal edilmesini destekleyen bir açıklamasını da görmedim.

Bahçeli 20 Mart’ta ise şöyle diyordu:

“Meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşıldı.”

Diploma iptali konusunu es geçerek organize terör ve yolsuzluk var, diyor. O sırada iddianamenin içeriği konusunda iktidar çevrelerinin millete pompaladığı yalanlar vardı.

PEKİ NEDEN ŞİMDİ?

Evet Devlet Bahçeli’nin iktidarın İmamoğlu ve CHP’ye mesnetsiz topyekûn saldırılarına dikkatli davrandığını görüyoruz. Bazı konularda tamam iktidar ortağıyız ama MHP de ayrı bir parti, tutumunu alıyor.

Peki neden iktidarın özellikle İmamoğlu her şart altında mahkûm edilip tasfiye edilsin ve karşıma aday olarak çıkmasın politikası karşısında mesafeli?

Temel bir neden var, millet, gençlik İmamoğlu’nun arkasında durarak milyonlar halinde alanları doldurdu ve doldurmaya devam ediyor.

BİR DÖNÜM NOKTASI

Milletin belirlediği bu yeni politik sahne, iktidarın, AKP ve Cumhur İttifakı’nın elinden kesin kaymaya başlamasının dönüm notası oldu ve İmamoğlu adeta henüz seçilmemiş bir cumhurbaşkanı olarak görülmeye başlandı.

Bahçeli herhalde İmamoğlu’nun tasfiye mekanizmasının ülkeyi 50 milyar dolar kayba uğrattığını ve enflasyon ve pahalılığın önüne geçilmesinin görünür gelecekte artık çok zor olduğunu da görüyor.

İKİ BELİRSİZLİK

Bahçeli’nin açıklaması üzerine yapılan yorumlardan bazıları, bu sürecin hükümeti düşürmeye bile varabileceğini (ki Bahçeli bu konuda uzman) ileri sürüyor. Buna katılmıyorum (henüz). Daha çok işaretler görülmeli.

Ama niye olmasın diye de söyleniyorum. Bunun için, ülkenin her yönden daha diplere sürüklenmesinin işaretleri gerekli. O zaman vatan ve millet için Bahçeli çok haklı gerekçeler bulacaktır.

SERBEST KALSIN MI DİYOR?

Henüz sisli ikinci bir durum da, Bahçeli’nin İmamoğlu’nun serbest kalması için yol açtığı iddiası.

Bu daha muhtemel. Bahçeli, tahrik edici yalan ve iddialarla İmamoğlu’nun mahkûm edilmeye çalışılmasının, ülke çapında CHP’yi daha da büyüteceğini ve milletin isyanının istenmeyen daha kötü sonuçlara yol açacağını görüyor. Bunu önlemek için de normalleşme ve isyan ateşinin düşmesini istiyor.

Akıllıca.