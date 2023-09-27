MHP’li kurmaylardan Soylu için yapılan “veliaht” yorumlarına yanıt

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:28

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı açıklamalar siyasi kulisleri hareketlendirdi. Bahçeli’nin bu çıkışı neden yaptığı merak konusu oldu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Soylu için gazeteci Fatih Portakal tarafından yapılan “veliaht” yorumuna MHP'li kurmayların verdiği yanıtı paylaştı.

Fırat, kurmayların “Bu durumun ardında Bahçeli’nin yerine veliaht gösterdiği yorumlarını yapanlar, yanılmaktadır. MHP’nin yapısını bilen bilir, bu bünyede veliaht göstermek gibi bir durum olmaz” dediğini yazdı.

Kurmaylar, MHP’nin Süleyman Soylu’yu özellikle terör örgütlerine verdiği mücadeleden dolayı sevmekte ve desteklemekte olduğunu söyledi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Ankara’da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen ve 15 Temmuz 2016 gecesi beraberinde Kalaşnikof silahlı adamlarıyla TRT’ye gelen uyuşturucudan sabıkası olan Ayhan Bora Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkisine dikkati çeken gazeteci ve yorumcuları hedef alarak şunları söylemişti:

Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu’yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır.

Sayın Süleyman Soylu, Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır."

Öte yandan Soylu, Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili, “Allah başımızdan eksik etmesin” yorumunda bulunmuştu.