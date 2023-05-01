MHP'li milletvekili adayından Sinan Ateş sorusuna: 'İki tane bebesi ve eşinin rencide olmaması için genel başkanımız sustu'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:25

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:34

MHP Trabzon Milletvekili Adayı Bekir Sıtkı Tarım, Ankara'da geçen yıl silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yerel 61Saat.com'a konuşan Tarım, kimi MHP yöneticilerinin de tutuklandığı olaya ilişkin yapılan tartışmalar için "Ülkücü hareketin içinde olan insanlar, yapılan bir hamlenin, içinde yaşadığımız bir hamlenin, genel başkanımız tarafından piyasaya sunulduğu zaman bunun 'Devlet Bahçeli burada yapmışsa doğru yapmıştır' anlayışına herkesin gelmesi lazım" dedi.

"GENEL BAŞKANIM KONUŞURSA..."

Tarım, sözlerine şöyle devam etti:

"Söylenecek şeyleri buradan söylemek istemiyorum. Sahip çıkıldı, söylenecek şeyleri herkes gördü. Sinan Ateş'in ülkücü hareketin içinde bulunduğu zaman içinde, samimi olarak bulunduğu zaman içinde kendisine genel başkanımız tarafından gösterilmiş bir ahde vefa vardır. Ama ondan sonraki süreçte ne yapmış olduğu, kimlerle birlikte olduğunu bildiğinden frene basmıştır genel başkanımız. İki tane bebesi ve eşi vardır, onların rencide olmaması için genel başkanımız nezaketinden dolayı yapmış olduğu bir mücadele vardır. Genel başkanım mecbur kalırsa, 'konuşurum' derse konuşacağı çok şey vardır."

Cinayetle ilgili konuşurken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan 'FETÖ' operasyonlarını hatırlatan Tarım, "AK Parti'ye, CHP'ye, İyi Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de operasyon yapılmıştır..." diye konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili uzun süren sessizliğinin ardından 10 Ocak 2023'te yapılan MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "MHP’yi bu cinayetle irtibatlandıranlar, ispat etmezlerse şerefsizdir. Peşlerini bırakmayacağımızı bilmelerinde yarar vardır. Genel Başkan olduğum süre içinde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, hayrı dokunmamış ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır" demişti.