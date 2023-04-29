Isparta'da konuşan Kılıçdaroğlu: 'Sinan Ateş’in ve Gaffar Okkan’ın katillerini yargıya teslim edeceğim'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 20:41

Güncelleme: 29.04.2023 - 20:41

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da miting düzenledi. Mitinge; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Çok büyük sıkıntılarımız var. Mutfaklardan habersiz olanlar bunu bilmez. Ama mutfaklarda yangın olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük sıkıntılarımız var. Pazara giden anneler, bu sıkıntıları görüyorlar ve yaşıyorlar. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu bu tablodan çıkması lazım. Evet 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişim zamanı. Yeni bir insan gelsin, düzgün bir insan gelsin. Bu ülkeye kendisini adayan bir insan gelsin. Güzel yönetelim, birlikte yönetelim, kardeşçe yönetelim, kucaklaşalım, hiçbir ayrım yapmayalım ve birlikte bu ülkeyi büyütelim, kalkındıralım.

“İYİ PARTİ’NİN SAYIN GENEL BAŞKANI’YLA İLGİLİ AĞZA ALINMAYACAK BİR SÜRÜ ŞEY SÖYLENDİ”

Geçen İYİ Parti’nin sayın Genel Başkanı’yla ilgili ağza alınmayacak bir sürü şey söylendi. Yahu yazıktır günahtır kardeşim. Siyaset böyle yapılmaz. Siyasetin temeli ahlak olmak zorundadır. Eğer siz bunları bir tarafa atıp da insanları karalama, bir sürü laflar etme… Bunlar hiçbirisi normal bir siyasette olmaz. Normal, olması gereken de şudur: Eğer er meydanı istiyorsanız sizin bir sürü televizyon kanalınız var. Er meydanında geleceksiniz hep beraber hesaplaşacağız. Makul insanlar gibi tartışacağız.

“ALLAH NASİP EDER SİZLERİN OYUYLA İKTİDAR OLURSAM EN RAHAT BENİ ELEŞTİRECEKSİNİZ”

Gençler size bir sözüm daha var. Allah nasip eder sizlerin oyuyla iktidar olursam en rahat beni eleştireceksiniz. Başınıza hiçbir şey gelmeyecek. Ben, büyük bir dikkatle sizin eleştirilerinizi okuyacağım. Çünkü, bir siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu konu, sağlıklı eleştiridir. Eleştiri gelecek ki biz de hatamızı, eksiğimizi bilmiş olalım.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ, SURİYE’YE UĞURLAYACAĞIZ”

Ülkemde mülteci istemiyorum diyor bir genç arkadaşım. İki yıl… Söz verdim en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi, Suriye’ye uğurlayacağız. Onlar, yanlış bir politika izlediler; hata yaptılar ya hu askerlik yaptık. Askerlikte kural şu: Sınır namustur. Sınırı yol geçen hanına çevirdiler. Her önüne gelen geçti. Ama söz veriyorum iki yıl içinde onları Suriye’ye uğurlayacağım.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Ankara’nın göbeğinde bir genç vuruldu. Bir akademisyen vuruldu. Sinan Ateş... Herkesin gözünün önünde vuruldu. Katillerini uzun süre bulamadılar. Birilerinin sakladığını gayet iyi biliyoruz. Sözüm söz: Isparta’ya söz, Türkiye’ye söz. Allah nasip eder de o makama oturduğumda Sinan Ateş’in de Gaffar Okkan’ın da katillerini kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim."