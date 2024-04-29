MHP’li milletvekilinden "TikTok" açıklaması: Kapatılması için kanun teklifi hazırlanmakta

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Öztürk, partilerinin TikTok uygulamasının yasaklanmasına yönelik kanun teklifi hazırladığını söyleyerek uygulamaya yönelik ''Bataklığın kurutulması gerekir'' ifadelerini kullandı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:13
MHP’li milletvekilinden
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili açıklama yaptı. TikTok’un, dünyada ve Türkiye’de kullanılan en yaygın sosyal medya platformlarından birisi olduğuna işaret eden Öztürk, kullanıcı sayısının dünyada 1 milyarı aştığını, Türkiye’de ise 30 milyon olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Öztürk, "Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim" dedi.

"BATAKLIĞIN KURUTULMASI GEREKİR"

TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğunu söyleyen Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

"AHLAK YOKSA GELECEK YOK OLUR"

Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbâlini sağlam zeminler üzerine kuramaz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ VE AHLAKİ YAPIMIZ ASLA BOZULMAYACAKTIR"

Öztürk, "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır" dedi.


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