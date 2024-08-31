MHP'li Semih Yalçın'dan 'erken seçim' çağrılarına yanıt: Muhalefeti 'tribünlere oynamakla' suçladı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:03

Güncelleme: 31.08.2024 - 17:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 'MHP'nin yeni dönemde gerçekleştireceği siyasi faaliyetlere' ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Coğrafyamızın barış ve sükûna kavuşması, yeryüzünün selamete erişebilmesi, insanı insan yapan değerlerin yaşatılabilmesi için 21. asrın Türkiye yüzyılı olması yolunda çaba gösteren herkese ağır mesuliyetler yüklemektedir" diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede; TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminden itibaren, iç meselelerle ilgili atılacak adımlar yanında, ülkemizin bölgesinde ve dünyada sürdürmekte olduğu küresel politikaların devamı, global aktörlerin Türkiye’ye dönük planları gibi hususlar, gündemde önemli yer işgal edecektir. Yeni dönem; hem Türkiye’nin iç sorunlarının aşılmasına, hem de küresel ölçekteki hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere birlik ve bütünlüğümüze, dirlik ve düzenimize varlığını adayan siyasi partiler için büyük bir imtihan evresi olacaktır."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA YANIT

Yalçın, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına ilişkin, "Bilhassa muhalefetteki partilerin, tribünlere oynamak ve 'erkenden erken seçim rüyaları görmek' yerine, Türkiye’nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne mikyasta katkı sağlayacakları önem arz etmektedir. MHP; Türkiye’nin hızını kesmek için yoluna düşürülen suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi, yeni dönemde de olanca gücü ve samimiyetiyle yerine getirme gayretinde olacaktır" dedi.

'BÜTÜN ÖNCELİKLİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK'

Yalçın, 19 Eylül'de MHP Genel Merkezi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla MYK, 21 Eylül'de ise İl Başkanları toplantısı yapılacağını belirterek, "Toplantılar vesilesiyle Türkiye gündemindeki bütün öncelikli konular masaya yatırılarak fikir teatisinde bulunulacaktır. Söz konusu toplantılarda ortaya atılan görüşler doğrultusunda varılacak ortak kararlar, partimizin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde yol gösterici olacaktır" ifadelerini kullandı.