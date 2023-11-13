MHP’nin eski il başkanı CHP’ye geçti: ‘Atatürk’ün partisine geçtim’
MHP Zonguldak eski il başkanı Metin Soydaş, CHP’ye katıldı. Soydaş “Ankara’nın göbeğinde en işlek yerde Ülkü Ocakları genel başkanımız eğitimci vatansever katletildi. CHP sahip çıktı. Ben Atatürk’ün partisine geldim” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak eski il başkanı Metin Soydaş, Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçti.
Törene CHP İl Başkanı Devrim Dural, CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ve parti yöneticileri katıldı.
Soydaş’ın rozetini CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul taktı.
Yerel basının aktardığına göre, MHP eski il başkanı Metin Soydaş, “Ankara’nın göbeğinde en işlek yerde Ülkü Ocakları genel başkanımız eğitimci vatansever katletildi. Buna seyirci kalındı. Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıktı. Ben Atatürk’ün partisine geldim. Ülkem bayrağım milletim için Cumhuriyet Halk Partisi altında elimden geleni yapmaya hazırım” diye konuştu.
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