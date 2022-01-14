MHP'nin önemli ismi Servet Sazak, zehir zemberek sözlerle istifa etti

MHP Eskişehir eski milletvekili Süleyman Servet Sazak, Türkiye'nin mevcut durumu ve gidişatıyla ilgili çarpıcı bir eleştiride bulunarak MHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2022 Cuma, 13:20
MHP'nin önemli ismi Servet Sazak, zehir zemberek sözlerle istifa etti
Abone Ol google-news

MHP'nin 12 Eylül darbesinden önce Genel Başkan Yardımcısı olan Gün Sazak'ın oğlu, MHP Eskişehir eski milletvekili Süleyman Servet Sazak, MHP üyeliğinden istifa etti.

Sazak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milliyetçisinin, yegane hassasiyeti bölücü terör mü? Dilimiz, töremiz, ahlakımız, estetiğimiz, ekonomimiz yok ediliyor, ne gam. MHP üyeliğinden istifa ettim, saygılar." ifadelerini kullandı.

Süleyman Servet Sazak, bir dönem MHP'de genel başkanlığa da aday olmuştu.

İşte Sazak'ın paylaşımı:



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler