MHP'nin 'unuttuğu' Soylu paylaşımı: 'AKP'nin Soysuz Sözcüsü'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:40

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaşadığı gerginlik üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli, bir kez daha Soylu'ya sahip çıkan bir açıklama yapmış ve Özdağ'ı hedef alarak "Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanımıza saldırmak itibarsızlaştırmaya çalışmak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir" demişti.

Bakan Süleyman Soylu'yu bu sözlerle savunan Bahçeli'nin partisinin resmi Twitter hesabı üzerinden 2014 yılında o dönem AKP'de 'Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' olarak görev yapan Soylu'ya ilişkin attığı bir tweet sosyal medyada yeniden gündem haline geldi.

Söz konusu paylaşımda Soylu'nun geçmişte AKP ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki sözlerine gönderme yapılarak "Vaktiyle aday Erdoğan'a demediğini bırakmayan, Genel Başkanı olduğu partisini satan Süleyman; Çapsız AKP'nin Soysuz Sözcüsü Haddini bil...!" ifadeleri kullanılmıştı.