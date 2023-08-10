MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın yerel seçimlerde kullanılması amacıyla bestelenen şarkısı Devlet Bahçeli'ye teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 12:23
MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu
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MHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu. Mustafa Yıldızdoğan tarafından şarkı partiye teslim edildi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in istekleri doğrultusunda '2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu' seçim şarkımız 'Bu Diyarda'yı teslim ettim. Rabbim utandırmasın" ifadelerini kullandı.

MHP'nin yerel seçimlerde kullanacağı şarkının sözleri şöyle:

"Mecnun Leyla'sını arar, Aslı saçlarını tarar/ Beni bir titreme sarar, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara canım kurban bu diyara/ Sevda yakar saza gelir, kuzu meler söze gelir/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Dağlar bile dize gelir, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara, canım feda bu diyara/ Bu diyara bu diyara, canım kurban bu diyara/ Suyun akışı başkadır, gülün kokuşu başkadır/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Kurdun bakışı başkadır, bu diyarda bu diyarda/ Bu diyara bu diyara canım feda bu diyara."

 


MHP yerel seçim şarkı

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