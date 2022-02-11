'Millet bahçesi' ihalesi tartışmalı adrese: 43 milyon lirayı betona gömmek kimin işine yarayacak?
Adana Seyhan'daki 'Millet Bahçesi' ihalesini alan firmanın daha önce kamuya yaptığı işten dolayı devleti 11 milyon TL zarara uğrattığı belirtiliyor.
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Adana’da yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesinin 43 milyon TL’ye Erzurum’da olan bir firmaya verildiğini açıkladı.
Sümer, ihaleyi alan firmanın daha önce kamuya yaptığı işten dolayı devleti 11 milyon TL zarara uğrattığını kaydetti.
43 milyon lirayı Adana’da betona gömmenin yandaşlara yarayacağını söyleyen CHP’li Sümer, projeye dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Adana’da şehrin tam ortasındaki Millet Bahçesi Yapım İhalesi tam 43 milyon liraya Erzurum’dan bir firmaya veriliyor. Aynı zamanda bu firma daha önce kamuya yaptığı işten dolayı devleti 11 milyon lira zarara uğratmış. Bu ekonomik krizde 43 milyon lirayı Adana’da betona gömmek kimin işine yarayacak? Tabi ki yandaşların, beton ekonomisinden rant elde edenlerin" dedi.
Sümer, "Saray iktidarı Türkiye’nin her yerine Millet Bahçesi yapana kadar, Milletin ocağına diktiği incir ağacının hesabını vermelidir. Artık yeter. Rantın, talanın, inşaat ekonomisinin bu millete bir faydası yok" diyerek tepki gösterdi.
"YIKAN DA YAPAN DA AYNI"
Geçen sene Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde Erzurum Valiliği tarafından yaptırılan ve yatırımcı firmalara verilen fabrikalar, zemin kayması nedeniyle bir bir kepenk kapatmıştı. Yüklenici firma olan Olgun Gür İnşaat A.Ş.’nin zemini güçlendirmek yerine dolgu zemin yaptığı anlaşılmıştı. Üç tekstil fabrikası bu kayma nedeniyle fabrikalarını kapatıp işçilerini izne çıkardı. Zeminin kayması nedeni ile fabrikasını kapatmak zorunda kalan İşadamı Taner Bayır, yerel Gazete Pusula'ya yaptığı açıklamada "İnsanın aklı almıyor. Zaten bu fabrikaları bu hale getiren Olgun Gür ve Hira İnşaat Ltd.Şti. Nasıl olur tekrar bu firmaya ihale verilir. Zaten firma hatası ortada, ceza kesilmesi gerekirken bir de ödüllendirilmiş. Bu ihale görünen kısmı, bir de benim şahit olduklarım var. Yapılan bir toplantıda kayan zeminin yeniden yapılması için Erzurum Valiliği örtülü ödenekten demir verecekti. Büyükşehir çimentosunu karşılayacaktı. Devleti 11 milyon lira zarara uğrattılar. İş bununla da kalsa iyi, birde tekstil fabrikalarının iş kaybı var. Bu kaybı da valilik karşılıyor" demişti.
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