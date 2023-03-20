'Millet Buluşması' Gaziantep'te...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet Buluşmaları" için yarın Gaziantep’te olacağı aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra ziyaretleri için hazırlanan program afetler nedeniyle sık sık değişti.
Kılıçdaroğlu’nun her salı farklı bir ilde yapacağını açıkladığı “Millet Buluşmaları” için yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte Trabzon’a gideceği planlanmıştı.
Ancak afet bölgesine yapacağı ziyaretler nedeniyle 28 Mart’a ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun 21 Mart’ta bölgede olmaya devam edeceği ve “Millet Buluşması”nı da Gaziantep’te gerçekleştireceği kaydedildi.
Kılıçdaroğlu’nun programının yaşanan felaket olayları nedeniyle sürekli değiştiğini söyleyen CHP kurmayları, “Genel başkan sıkıntı yaşanan her yere gitmek istiyor. Bu nedenle net bir programı olmuyor” bilgisini paylaşıyor.
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