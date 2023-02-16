Millet İttifakı deprem gündemiyle toplanacak

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:46

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 19:08

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları, 13 Şubat Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecekti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etti. 13 Şubat’taki toplantısı bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.

Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde yapacakları toplantıda depremle ilgili gelişmeleri değerlendirecek.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk turu, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Altı genel başkan, son olarak 26 Ocak’ta İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

Bu toplantını ardından, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 30 Ocak’ta Ankara’da yapılan altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantı ile açıklanmıştı.