Kanal D muhabiri depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Kanal D muhabiri İbrahim Konar, "Birçok depreme gittik, ilk kez ne yazık ki kendi ailem için çalışmayı sürdürdüm. Peş peşe 7 cenazeyi çıkardık ne yazık ki" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:20
Kanal D muhabiri depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı ağır tahribatın yaraları sarılmaya çalışılırken, yürekleri sızlatan kayıp hikayeleri de ortaya çıkmaya devam ediyor.

"PEŞ PEŞE 7 CENAZEYİ ÇIKARDIK"

Kanal D muhabiri İbrahim Konar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybettiğini aktardı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Konar, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin başı sağolsun. Kahramanmaraşlılar adına CNN TÜRK-Kanal D ailesine teşekkür ederiz. Büyük bir acı ülke adına, kolay bir şey değil. Cumhuriyet tarihinden itibaren böyle bir şey görülmemiş. Birçok depreme gittik, ilk kez ne yazık ki kendi ailem için çalışmayı sürdürdüm. Peş peşe 7 cenazeyi çıkardık ne yazık ki. Amcamın ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti, başka bir enkaz vardı orada da amcamın kızı yaşamını yitirdi. 2 kızları kurtarıldı. Oradan 5 yaşındaki yeğenimizi sağ çıkardı ekipler, onun mutluluğu inanılmaz. Tüm aile üyeleri peş peşe çıktı, onu görüyorsun inanamıyorsun."


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