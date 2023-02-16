Gürün nerededir? Gürün Belediye Başkanı kim? Gürün neden depremden etkilenen bölgeler kapsamına alındı?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 17:18

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:18

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ardından depremden etkilenen 10 il afet bölgesi ilan edildi. Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye, Elazığ afet bölgesi ilan edildi. Bugün yapılan açıklamaya göre Gürün ilçesinin de "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığını bildirildi.

GÜRÜN NEREDE?

Gürün, Sivas'ın en güneyindeki ilçesidir. Sivas'a 137 km, Malatya'ya yaklaşık 140 km, Kayseri'ye ise 190 km uzaklıktadır. 69 bağlı köyü bulunmaktadır.

GÜRÜN BELEDİYE BAŞKANI KİM?



Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'dir.

GÜRÜN NEDEN DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELER KAPSAMINA ALINDI?

Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gürün ilçesinin de "Genel Afete Maruz Bölge" kapsamına alındığını bildirdi.

Gürün ilçesinin de depremden etkilenen bölgeler kapsamına alındığını aktaran Demirgil, şunları kaydetti:

"İlçenin afet kapsamına alınması ile yıkılan, zarar gören iş yerleri ve evlerin hasar tespitleri devletimiz tarafından yapılacaktır. Depremde zarar gören ev ev iş yerlerine kira ve maddi destek sağlanacaktır. Esnafımıza kredi desteği verilecek ve daha önce kullanılan krediler de faizsiz olarak ertelenecektir. SGK ve devlete olan ödemeler ve primler ertelenecektir. KOSGEB, Halkbank ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla uzun vadeli kredi imkanı sağlanacaktır. Hastanelerde tedaviler ücretsiz olarak yapılacaktır. İnşallah devletimiz tarafından yapılacak desteklerle esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecektir."



