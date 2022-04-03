'Millet İttifakı seçim yasasına karşı 'ince işçilik' yapacak'
Muhalefet kanadı, Millet İttifakı'na katılması muhtemel Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA partilerinin kendi listeleri ile milletvekili çıkarabilmesinin 'ince işçilik' ile mümkün olduğu görüşünde olduğunu ifade etti.
Cumhur İttifakı’nın milletvekili dağılımında ittifak toplam oylarının etkisini kaldıran düzenlemesi sonrası Millet İttifakı'nın ne yapacağı konuşuluyor. İttifaka göre her partinin seçim bölgelerindeki gücüne göre milletvekili çıkaracağı sistem yeni partiler için avantaj olabilir.
Partilere göre getirilen sistemin Millet İttifakı'nı dağıtması mümkün değil. Çünkü ittifak öncelikle ortak cumhurbaşkanı adayı sağlayacak, ayrıca içinde yer alan tüm partilerin üzerindeki baraj stresi kalkacak.
Peki CHP ve İYİ Parti dışında ittifaka katılması muhtemel SAADET, Demokrat, Gelecek ve DEVA Partileri kendi listeleri ile milletvekili çıkarabilir mi?
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, partiler 'ince işçilik' ile bunun mümkün olduğu görüşünde. İstanbul (98), Ankara (36) ve İzmir’in (28) yanı sıra Bursa (20), Antalya (17), Adana (15), Konya (15), Gaziantep (14), Şanlıurfa (14) Mersin (13), Kocaeli (13), Diyarbakır (12) Hatay (11), Kayseri (10) ve Manisa’da (10) il barajının yüzde 5’lerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar partilerin bu il barajlarını aşarak vekil çıkarmasının mümkün olacağı görüşünde.
Ayrıca 10 milletvekilinin altında milletvekili bulunan kentlerde de "Adayın niteliğine göre milletvekili kazanmanın yolu açık" görüşü savunuluyor. Partiler, “Hepimizin hedefi parlamentoda çoğunluğun muhalefet tarafından alınması. Biz de bunu sağlayacak formülü bulacağız” diyor.
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