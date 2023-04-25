Millet İttifakı'nın 19 günlük seçim planı: İlk turda bitmesi için...

Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:10

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:58

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

Kamuoyu araştırmalarına göre seçimin ilk turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferi ile sonuçlanması için yaklaşık yüzde 2,5’lik oya daha ihtiyaç olduğu hesabı yapılıyor. Bu nedenle saha çalışmalarına hız veren CHP, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun katkısı ile yurt gezilerini son ana kadar sürdürmeyi planlıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; CHP, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, milletvekili adayları ile il ve ilçe yöneticileri tam kadro sahaya inerek ülke tarihinin en kritik seçimleri olarak görülen 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmaları hızlandırdı.

Parti yönetimi, anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanması için yüzde 2,5-3’lük bir oya ihtiyaç duyulduğu tespiti ile hareket ediyor. Buna göre, CHP yönetimine iletilen anketlerde Kılıçdaroğlu’nun oyu ortalama yüzde 47,5 seviyelerinde bulunuyor. Anketlerde Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 45 olarak çıkıyor. İlk günlerdeki oy desteğini kaybettiği tespit edilen Muharrem İnce ile Sinan Oğan’ın destekçilerinden alınacak birkaç puan oyla seçimlerin ilk turda tamamlanabileceğini düşünen parti yönetimi, bu nedenle saha çalışmalarını arttırdı.

20 GÜNDE 37 KENTTE MİTİNGLER DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmak için yoğun bir miting programı hazırladı. Bugünden itibaren kalan 19 propaganda gününde 37 ayrı şehre gidecek Kılıçdaroğlu, bazı tarihlerde aynı gün hem doğu hem batıda, bazı tarihlerde ise hem kuzey hem güney illerinde mitinglere imza atacak.

Daha önce bazı mitinglerde Ekrem İmamoğlu, bazı illerde ise Mansur Yavaş’ı yanına alan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına olan ilgi nedeniyle bu planında da değişikliğe gitti. İmamoğlu ve Yavaş’ın sahadaki olumlu karşılığının beklenenden fazla olduğunu tespit eden parti yönetimi, bu kapsamda “mümkün olduğunca” her iki belediye başkanının da mitinglerde birlikte sahneye çıkması kararını aldı. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile iki belediye başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile birlikte üç büyük şehirde hep birlikte seçmenin karşısına çıkacak. 30 Nisan’da İzmir’de, Mayıs ayında İstanbul ve Ankara’da hep birlikte halktan destek istenecek. Bu kapsamda 7 Mayıs’ta İstanbul’da, seçimden bir gün önce de Ankara’da sekiz isim bir arada halkın karşısında olacak.

MECLİS ARİTMETİĞİ İNKÂR EDİLEMEZ

İlk turda cumhurbaşkanının seçilememesi durumunda AKP’nin olası Meclis çoğunluğunu kullanarak “istikrar” vurgusu ile ikinci tur seçimlerine yükleneceği tespiti ile hareket eden muhalefet, bu kapsamda meclis seçimlerine de ağırlık veriyor. Milletvekili adaylarının sokak sokak gezerek halkın karşısında olmasını isteyen muhalefet partileri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin anahtarının Meclis seçimleri olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda ittifak içi yarışın olduğu kentlerde bile çalışmalar büyük oranda eşgüdüm halinde, zaman zaman ortaklaşa yapılıyor.