'Milletin Sesi' için tarih verildi: CHP, mitingleri sonlandırma gerekçesini açıkladı

08 Nisan 2022 Cuma, 13:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, döviz krizinin şiddetini artırdığı günlerde düzenlediği ve TL'deki sert değer kaybı sonrası erken seçim çağrısını yinelediği Mersin mitinginin üzerinden 4 ay geçti.

Kılıçdaroğlu, o günlerde Mersin'den başlayarak bölge bölge dolaşacakları ifade etmişti, ancak bu gerçekleşmedi.

Kılıçdaroğlu, miting öncesinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi" demişti. O günlerde sık sık erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Haydi meydana" diyerek ilk mitingin Mersin'de olacağını duyurmuştu.

VALİLİK KARARI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Öte yandan Mersin Valiliği'nin CHP'nin Cumhuriyet Meydanı mitingini yasaklama çabası CHP kanadında sert tepkilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemişti. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası siyasi ahlakla bağdaşmaz" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

"HAVA KOŞULLARI MÜSAİT DEĞİLDİ"

Konuya ilişkin olarak, "Bu mitingler bitmeden sandık gelmiş olur" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulundu.

Salıcı "Mersin mitinginden sonra Adana Kozan'da, İzmir'de Buca Metrosu açılışında ve tekrar Mersin'de kitlesel toplantılar ve mitingler yaptık" dedi.

Toplantıların 'Milletin Sesi' sloganıyla olmadığını ancak kitlesel buluşmaların yapıldığının altını çizen Salıcı, "Türkiye'nin birçok yerinde hava koşulları müsait değildi" ifadelerini kullandı. Salıcı, konuşmasının devamında, "Bayramdan sonra 'Milletin Sesi' mitinglerine devam edeceğiz" dedi.

DEĞİŞİM RÜZGARI MESAJI

Kılıçdaroğlu, 'Milletin Sesi' mitinglerinde erken seçim mesajı vermiş ve Türkiye’de artık değişim rüzgârı estiğini vurgulayarak “Buna karşı durmak mümkün değil” demişti.

CHP Genel Başkanı ayrıca, atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlıkçılar, EYT’liler ve yurt bekleyen öğrencilerin sorunlarını çözecekleri mesajını da vermişti.