Milletvekili olmak için istifa eden Hasan Çınar, Ankara müftüsü olarak atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile bir il müftüsü görevden alındı, üç ile yeni müftü atandı. AKP milletvekilleri Vahit Kiler ve Ekrem Çelebi’nin, mülakatlara girecek “yakınları” için yazılı talimat gönderdiği Ömer Keskin, Bartın İl Müftülüğü’ne getirildi.
Adana Müftülüğü sırasında verdiği fetvalarla tepki çeken Hasan Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ankara müftüsü olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile bir il müftüsü görevden alındı, üç ile yeni müftü atandı, yedi il müftüsünün yeri değiştirildi. Adana Müftüsü Çınar, Ankara müftüsü olarak atandı. Daha önce Erzurum Müftüsü olarak görev yapan Çınar, 2015’te bu görevinden istifa ederek AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Aday gösterilmeyen Çınar, görevine döndü ve Adana’ya atandı. Sosyal meydadan düzenli olarak verdiği fetvalarla dikkat çeken Çınar, “altın ve gümüşe zekât düşerken inci ve pırlanta gibi eşyalar için zekat verilmediğini” iddia etti.
GÖREVDEN ALINDI
AKP milletvekilleri Vahit Kiler ve Ekrem Çelebi’nin, Van’da mülakatlara girecek “yakınları” için yazılı talimat gönderdiği Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Bartın İl Müftülüğü’ne atandı. Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar ise görevinden alındı. Çakar hakkında “kaldığı lojmanın su faturasını genel bütçeden ödediği, lojman kirasını ödemediği, camilerde toplanan yardım paralarının yerine ulaşmadığı ve müftülüğün özel giderlerine harcandığı, resmi araçların amacı dışında farklı yerlerde kullanıldığı” iddiasıyla soruşturma yürütülmüştü.
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