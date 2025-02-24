Milletvekili transferlerinin ardından Erdoğan'ın bu konuşması gündemde: 'Eğer dürüstse milletvekilliğinden ayrılır'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:48

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:57

İYİ Parti’den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu’yla CHP listelerinden milletvekili seçilen ve AKP Olağan Kongresi'nin hemen önceki günü Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

Siyasette "etik" tartışmasını yeniden başlatan bu "tranfser"ler, akıllara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki bir konuşmasını getirdi. Erdoğan, henüz Başbakanlık koltuğunda olduğu o dönemde konuyla ilgili tavrını bugünkünün tersi yönde koymuştu.

2013 yılında yaptığı konuşmada Erdoğan, milletvekili olarak üyesi olduğu AKP'den istifa eden ve bugün Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi olan Hakan Şükür için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa ondan sonra o partiyle hareket eder, ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz, eğer dürüstse o zaman parlamentodan, milletvekilliğinden ayrılır. Aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir."

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin yer aldığı görüntüler, siyasetteki milletvekili transferlerine tepki olarak sosyal medyada yeniden paylaşıldı