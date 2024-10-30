İYİ Parti'den seçilmişti: Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP'ye katıldı
Eylül ayında İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP saflarına katıldı.
İYİ Parti'den aday gösterilip Kayseri Milletvekili seçilen Dursun Ataş, eylül ayında partisinden istifa etti.
O zamandan beri bağımsız milletvekili olarak devam eden Dursun Ataş'ın yönünü iktidar partisine çevirdiği iddia ediliyordu. Ataş'ın AKP saflarına geçtiği bugün kesinleşti.
Bugün AKP Grup Toplantısı'na katılan Ataş'a yeni partisinin rozeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.
Ataş, toplantı salonunda yaptığı kısa konuşmada, “Aldığımız karar, Kayserimize, memleketimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Etiketler: #Dursun Ataş #İyi Parti #Recep Tayyip Erdoğan
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