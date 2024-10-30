İYİ Parti'den seçilmişti: Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP'ye katıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:34

İYİ Parti'den aday gösterilip Kayseri Milletvekili seçilen Dursun Ataş, eylül ayında partisinden istifa etti.

O zamandan beri bağımsız milletvekili olarak devam eden Dursun Ataş'ın yönünü iktidar partisine çevirdiği iddia ediliyordu. Ataş'ın AKP saflarına geçtiği bugün kesinleşti.

Bugün AKP Grup Toplantısı'na katılan Ataş'a yeni partisinin rozeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Ataş, toplantı salonunda yaptığı kısa konuşmada, “Aldığımız karar, Kayserimize, memleketimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.