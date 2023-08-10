Milletvekili Tuba Köksal kimdir? Tuba Köksal nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 10.08.2023 - 17:31

Erdoğan, AKP Kahramanmaraş milletvekillerinden Tuba Köksal’ı temel atma töreni sırasında zamanında butona basmaması nedeniyle “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” diye azarladı.

TUBA KÖKSAL KİMDİR?



Tuba Köksal, 1978'de Ankara'da doğdu. Ankara Tevfik İleri İmam-Hatip Lisesinden 1995 yılında mezun oldu.. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde; 2011 yılında başladığı yüksek lisansını: ‘Gündelik Hayatta Televizyon Programlarının Çocukların Kültürel Değer Algılarına Etkisi’ konulu tezi ile tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde Doktora çalışmasını ‘Dijital Sosyoloji Bağlamında, Sosyal Medyanın Seçmen Davranışlarına Etkileri’ konulu teziyle tamamlama aşamasındadır. Kanal 7(1996-97) ve TRT’de Yapım Asistanlığı (1998) görevlerinde bulundu. TURUNCU Dergisinde yazıları; 2005-2014 yılları arasında yayınlandı.

AKP Genel Merkez Kadın Kollarında 2012 yılından itibaren; Tanıtım Medya, Teşkilat ve Yerel Yönetimler birimlerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012-2014 yılları arasında 1. Bölge koordinatörü olarak teşkilat çalışmalarında görev aldı.. 2016-2018 yılları arasında Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanlığı görevini yürüttü.

Artı Yaşam Derneğinde kurucu başkan olarak başladığı yardım faaliyetlerini, yönetim kurulu üyesi olarak 2014 yılına kadar sürdürdü Aynı dernek çatısı altında; Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Ankara Yenikent Cezaevinde; ‘Öykü Atölyesi Projesi’ni 2010 yılında, AK Parti Ankara İl Başkanlığında; ‘Öykü Atölyesi Projesi’ni 2011 yılında proje koordinatörü ve sorumlusu olarak gerçekleşti.

Türk Amerikan Derneği genel İngilizce kursunda dil eğitimini ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AEP (Aile Eğitim Programı) eğitici eğitmeni programını tamamlamıştır. İkinci üniversite olarak başladığı; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümündeki öğrenimine ara vermiştir. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.

TUBA KÖKSAL HANGİ İLİN MİLLETVEKİLİ?

TBMM 28. dönem AKP Kahramanmaraş milletvekilidir.



TUBA KÖKSAL EVLİ Mİ?

Evli ve 4 çocuk annesidir.