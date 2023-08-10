Erdoğan’dan milletvekiline canlı yayında azar: ‘Ne seyrediyorsun, butona bas’

Yayınlanma: 10.08.2023 - 17:12

Güncelleme: 10.08.2023 - 17:12

Kahramanmaraş’ta kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törende bir milletvekiline çıkıştı.

Erdoğan, AKP Kahramanmaraş milletvekillerinden Tuba Köksal’ı temel atma töreni sırasında zamanında butona basmaması nedeniyle “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” diye azarladı.

CHP’Yİ SUÇLADI



Erdoğan sonrasında projeye 250 konutla destek veren Galatasaray’a teşekkür etti, diğer kulüplere de çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende yaptığı açıklamalar şöyle:

“Çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerde kentsel dönüşümün önemine dikkat çektik. Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu süreçte Türkiye’deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman adım atsak CHP karşımıza dikildi. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendilerine yakın meslek grubu ve odalar vasıtasıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için söylenmedik yalan atılmadık iftira bırakmadılar.

“BİR KEZ OLSUN ÖZÜR DİLEMEDİLER”

Biz bunları beceriksizliklerine yorduk ama son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. Burada işbilmezlik değil halk düşmanlığı vardır. Bunların gözünde seçmen tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman önemlidir. Afetzedelerimize olmadık hakaretlerde bulundular. Necis dilleriyle hedef aldılar. Pek çok edepsizliği ve ahlaksızlığı sergilemekten icap duymadılar. Mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler.”