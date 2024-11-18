Milletvekilleri, ekonomik sorunları Meclis’e taşımak için 81 ilde yurttaşların derdini dinledi: CHP’liler sahaya indi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

CHP, 2025 yılının bütçe görüşmelerinde yurttaşın sesini Meclis’te duyurmak için bu hafta sonu sahadaydı. Genel merkez tarafından görevlendirilen milletvekilleri, Türkiye’nin 81 iline giderek esnafla, işçilerle, çiftçilerle, öğrencilerle, emeklilerle ve halkın tüm kesimleriyle bir araya geldi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Adana’nın Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki pazaryerlerini ziyaret etti. Kış, ziyaret ettiği pazaryerlerinin “bomboş” olduğunu aktardı. Ziyarette dikkat çeken en çarpıcı detayın domates tezgâhındaki üç farklı fiyat etiketi olduğu belirtildi. Aynı tezgâhta 30 TL, 15 TL ve 5 TL’lik domateslerin sergilendiği görüldü. Kış, yurttaşların çürük domateslere yöneldiğini dile getirerek “Asıl utanması gereken, halkı bu duruma düşüren iktidardır. Bir an önce seçim yapılmalı ve halkın bu sıkıntılarına çözüm üretecek bir yönetim işbaşına gelmelidir” dedi.

BORÇ KAZANIYORUZ

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen Antalya’da pazarda, çarşıda esnafların sorunlarını dinledi. Tekstil ürünleri satan bir esnaf Başevirgen’e, “Geçen yıl 300 liraya sattığımız ürünü bu yıl 300 liraya satamıyoruz. Muhalefet 10 yıl önce bugünleri söylüyordu, doğru çıktı. Eskiden gerçekten para kazanıyormuşuz, şu anda sadece borç kazanıyoruz” diye konuştu. Başevirgen’in uğradığı bir balık tezgâhında ise vatandaşların yaşadığı ekonomik krizi esnaf karides üzerinden anlattı. Esnaf, balık tezgâhındaki karidesleri sadece Rusların alabildiğini, fiyatının Türklere yüksek geldiğini ifade etti. Beş kişilik bir ailenin haftalık sadece meyve giderinin 1000, 1500 lira olduğunu ifade eden Başevirgen; etin, kıymanın emekli ve asgari ücretli için lüks haline geldiğini söyledi.

HASTANE RANDEVULARI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partinin Ankara il ve ilçe örgütü yöneticileriyle birlikte Etimesgut ilçesinde esnaf ve çarşı ziyaretleri yaptı. Ağbaba’ya emekli bir yurttaş, sağlık hizmeti konusunda yaşadığı randevu problemlerini anlattı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek muayene olmak isteyen yurttaş, MR randevusunun 17 Ağustos 2025’e verilmesine tepki göstererek “Eğer kabul edersem 1400 lira ödeyerek erkene alıyorlar, o da ocak ayına” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan; CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Göç Kurulu Üyesi Nuray Ekşi ve CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ile Van’da saha çalışması yaptı.

SINIRDAN UYUŞTURUCU

Bakan, Van sınırlarından günlük en az 300 Afgan göçmenin geçtiğini belirterek “Birçok bölgeden geçen göçmenlerin yanlarında gelirken aynı zamanda bir kısmının uyuşturucu getirdiğini ve ticaretini yaptığını, çantalarında bir kiloluk paketlerle gelerek Van’daki, İzmir’deki çocuğumuzu zehirleyen uyuşturucu ticaretine de sebep olduklarını tespit ettik” dedi. Göç Politikaları Kurulu kurduklarını Bakan, “Sınır güvenliğimizi sağlayacağız. Türkiye’deki yasadışı ve geçici koruma altında her kim varsa kendi ülkelerine göndereceğiz. Türkiye’nin de derhal İran ile diplomatik bir müzakere sürecine başlaması gerekmektedir” diye konuştu.

‘AMAÇ SOKAĞIN SESİNİ YANSITMAK’

Saha çalışmaları kapsamında Samsun’a gelen CHP’li Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, PM üyeleri Prof. Dr. Armağan Erdoğan ve Nazan Güneysu, Samsun’da halkın nabzını tuttu. Saha çalışmasına CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar da katıldı. Akdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu saha çalışmasının amacı parlamentodaki bütçe görüşmelerine sokağın sesini yansıtmaktır. Saatlerdir duyduğumuz söz yoksulluk, gıda enflasyonu. Beslenme çantaları boş. Emeklinin, asgari ücretlinin durumu. İşin özeti para yok arkadaşlar, para. Ne kadar maaşlara zam yaparsanız yapın, vatandaşın cebine ne kadar para koyarsanız koyun, vergiler yoluyla başta olmak üzere pahalılıkla bu parayı alıyorsanız yine geçim sıkıntısı devam edecek.”