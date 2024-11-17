İYİ Parti’den istifa edip geçmişti… AKP’li Nebi Hatipoğlu CHP’li belediyeleri hedef aldı!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 20:37

Güncelleme: 17.11.2024 - 20:37

AKP Tepebaşı 6. Olağan İlçe Kongresi, saat 14.00’te Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongrede Tepebaşı İlçe Başkanı olarak Muhammed Ali Kaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Kongrede konuşan AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilen belediyelere ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Hatipoğlu, "Şahsım bu konuda her desteğe açık. Sizlere açık çek. ’Gel’ deyin geleyim, ’Şuraya git, görüş’ deyin, gidip görüşeyim. Meydanı asla boş bırakmamalıyız. Yoksa ne mi olur? Allah korusun, ne olacağını CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok güzel özetledi. Ne dedi Özgür Özel? Türkiye’yi Eskişehir’i yönettikleri gibi yöneteceklermiş. Yani sizleri bilemiyorum da vallahi ben bunu duyunca kocaman bir ’Eyvah’ patlattım. Belki haber falan olur, bütün Türkiye’ye anlatayım o zaman. Özgür Özel iktidarını da vatandaşlarımız dinlesin. Mesela siz çok iyi biliyorsunuz, bunlar 25 yıllık belediye iktidarlarında koca Eskişehir’de 24 konutu kentsel dönüşüm yapabildiler. Ne altyapı, ne üstyapı becerir bunlar. 5 yılda ülkeyi başımıza yıkılacak hale getirirler. Mesela 21’inci yüzyılda hala suyu kartla alıyoruz biz. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin teknolojisi en geri kalmış belediyesiyiz. 1990’lı yılların sonunda zaman dondu bizim için. Artık bütün Türkiye su alma kuyruğuna geçer mesela CHP iktidarında. Yeniden ülke sokakları kuyruklarla dolar" ifadelerini kullandı.

Nebi Hatipoğlu 7 Kasım 2023’te İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye katılmıştı.