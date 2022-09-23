Milli Beka Hareketi Başkanı Şahin gözaltına alındı

23 Eylül 2022 Cuma, 09:13

‘Milli Beka Hareketi’ adı altındaki Cumhur İttifakı destekçisi yapının başında faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen Murat Şahin, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Şahin, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul/Ankara uçağında çıkmayan aranma, Ankara/Şırnak uçağında ‘aynı gün’ nasıl çıkıyor ve beni karşılamaya gelen yüzlerce kardeşimin yanında nasıl oluyor biraz ilginç..!"

Daha sonra adliyeden fotoğraf paylaşan Şahin’in ifade vermek için savcının kapısında beklediği görüldü.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ İLE YAKALANMIŞTI

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, 2020 yılında Taksim’de polis tarafından yapılan kontrol sırasında durdurulmuş, üzerinden sahte polis kimliği, telsiz, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkmıştı. Şahin, bu eşyaların yanındaki memura ait olduğunu iddia etmişti.

AKP İÇİ KAVGAYA KARIŞTI

Murat Şahin'in genel başkanı olduğu Milli Beka Hareketi (Konfederasyonu), geçen yıl "AKP içi kavga" olarak haberlere yansıyan bir olayla gündem olmuştu. Şahin, bir video paylaşmış ve AKP'li Metin Külünk'e yakın kişilerin derneğe baskın yaparak tehditte bulunduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Şahin, baskının nedeninin "sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya yanıt vermeleri olduğunu" yazmıştı. Soylu ile ilgili paylaşımlarda bulunulan hesabın sahibi Erdal Yılmaz ise kişisel bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiğini öne sürmüştü.