Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Netanyahu’ya: Gebereceksin

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gazze’yi vurdukları anları sosyal medyadan paylaşan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin…” diye seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:12
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'dan Netanyahu’ya: Gebereceksin
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Filistin'de İsrail'e ait savaş uçakları, 4 gündür Gazze Şeridi’ni bombardımana tutuyor. Yüzlerce sivilin de ölümüne yol açan saldırıların şiddeti her geçen gün daha da artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan bir sosyal medya paylaşımı geldi. 

Savaş uçaklarının Gazze’yi bombaladığı anların videosunu paylaşan Netanyahu, paylaşımına bir de “Tüm gücümüzle devam edelim” notunu düştü.

Netanyahu'nun saldırılara devam edileceğinin işaretini verdiği, tepki çeken bu paylaşım, Ankara'da da çok konuşulacak bir tepki aldı. Netanyahu'ya "Gebereceksin!" diye seslenen o isim Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz oldu. 

Yılmaz, Netanyahu'nun sözkonusu videosunu alıntılayıp "Bir gün seni de vuracaklar. Gebereceksin..." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın o paylaşımı: 

 



Binyamin Netanyahu Nazif Yılmaz gazze

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