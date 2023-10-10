İsrail Savunma Bakanı'ndan 'tam taarruza geçiyoruz' açıklaması
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Tam taaruza geçtiklerini' duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" dedi.
İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.
"TAM TAARRUZA GEÇİYORUZ"
Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" ifadesini kullandı.
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