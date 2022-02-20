Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ukrayna açıklaması: Bazı yalan haberlerden bahsediliyor

20 Şubat 2022 Pazar, 09:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası Almanya'ya geçtiğini ifade eden Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarının tartışıldığı dünya çapında bir organizasyon" olduğunu belirtti.

Burada hem Türkiye'nin görüşlerini ifade etme imkanı bulduklarını hem de ikili görüşmeler yaptıklarını bildiren Akar, "Terör örgütleri PKK/YPG'nin yanı sıra DEAŞ, FETÖ ile yaptığımız mücadelenin ne anlama geldiğini, dost ve müttefiklerimizden neler beklediğimizi de Güvenlik Konferansı sırasında dile getirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Konferansın bu kapsamda çok yararlı geçtiğini aktaran Akar, konferans sırasında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda da bir konuşma yaptığını hatırlattı.

"TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK"

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini, hem ülke içinde hem sınır ötesindeki faaliyetlerle Türk milletinin hak ve menfaatlerini korurken, dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörist varlığına dikkati çeken Akar, "Özellikle Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda teröristler tarafından bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Gerekli mücadeleyi yaparak, Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığıyla terör koridorunu parçaladık" dedi.

LAMBRECHT VE BARZANİ'YLE GÖRÜŞMELER

Bir gazetecinin Almanya Savunma Bakanlığı görevine getirilen Christine Lambrecht ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Akar, "Son derece olumlu, yapıcı bir görüşme oldu." yanıtını verdi.

Samimi geçen görüşmede ortak değerlerin, geçmiş tecrübelerin ele alındığını aktaran Akar, "Görüşmemizin hem ülkelerimize hem NATO ittifakına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum." görüşünü paylaştı.

Akar'a, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmeler hatırlatılarak, "Bu görüşmelerin terörle mücadeleye yönelik yansımalarını sahada görecek miyiz?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'nin, tüm komşularının sınırlarına, bağımsızlığına, egemenliğine saygılı olduğunu vurgulayan Akar, bunun, TSK'nın tüm faaliyetlerinde eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte sınırlarımızın, halkımızın, ülkemizin güvenliğini sağlamak için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim herhangi bir şekilde orada operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil. Biz bilakis oraya yardımcı olmak istiyoruz. Bir an önce oralarda nizamı, intizamı, sükuneti, barışı bozan bu terör unsurlarının ayıklanmasına gayret gösteriyoruz. Bu manada hem Dışişleri Bakanı Hüseyin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani hem de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuda hepimiz mutabıkız.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Rusya-Ukrayna gerilimine yönelik soru üzerine de Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iki hafta önce bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, NATO içindeki bütün sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini anımsatan Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Sözleşmesi'nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflar için yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk" sözlerini sarf etti.

-