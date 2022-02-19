Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den 'zirve' teklifi
Son dakika gelişmesi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi.
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