Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den kritik 'Suriye' mesajı: Çekilme şartlarını açıkladı

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:46

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:10

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği demeçte Suriye'yle temas çalışmalarına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Bakan Güler, "Suriye'de daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi.

Bakan Güler, Şam yönetiminin şartlarından biri olan TSK'nin Suriye'den çekilmesi konusuna ilişkin ise "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebilir" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ NATO'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile ilişkilerini geliştirmek istediğini ancak önceliğinin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu açıkladı. Güler, "Önceliğimiz, önemli bir müttefik olarak NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmek ve müttefiklerimizle olan dayanışmayı güçlendirmektir. Odak noktamız, NATO’nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olmasını sağlamaktır" dedi.

F-16 ANLAŞMASI DEVAM EDİYOR

Güler, Türkiye’nin ABD ile yaptığı Block-70 F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri tedarik anlaşmasından memnun olduğunu ve sürecin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. "Son uçağın teslimine kadar projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz" diyen Güler, iki NATO müttefikinin yetkililerinin anlaşmanın detaylarını görüşmeye devam ettiğini ekledi.