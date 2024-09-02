Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:58

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:39

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde teğmenlerden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı yükselmiş ve o anlar Türkiye gündemine oturmuştu.

Teğmenler aynı gün içinde iktidara yakın isimler ve iktidar medyası tarafından hedef alınmış ve darbecilikle suçlanmıştı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, X hesabından yaptığı paylaşımda, "'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' muhaliflerin kullandığı dildir. Kabul edilemez. 1960 darbesine giden süreç 1954’de iki yüzbaşının sucuklu yumurta yemesiyle başlamıştı. Demokrat Parti bu gelişmeleri hafife almış, bedelini ağır ödemişti. AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle yapmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Milletvekili Mustafa Varank ise "Şanlı ordumuzu vesayetçi özlemler ile gündem etmeye çalışanların asıl niyetini çok iyi biliyoruz" demişti.

Öte yandan iktidara yakın Yeni Akit gazetesi de teğmenleri manşetine taşıyarak darbecilikle yan yana getirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL TEĞMENLERE DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenleri eleştiren AKP’lilere tepki göstermiş, "Buna itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak sorun orada" demişti.

Özel şöyle konuşmuştu:

"Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum.

Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, ‘Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz’ mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır.

Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmaya biliriz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz."

GAZETECİ MÜYESSER YILDIZ: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Son olarak, o teğmenler hakkında idari soruşturma başlatıldığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre; kıdemli teğmenler bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı iddia edilmişti.

"Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi."

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. — Müyesser Yıldız (@MuyesserYildiz) September 2, 2024

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan söz konusu iddialara yanıt geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.