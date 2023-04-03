Milli Yol Partisi: Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iddialar asılsızdır

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:45

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:02

Milli Yol Partisi açıklamasında, kamuoyunda Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimi destekleyeceği kararı ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Milli Yol Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’deki siyasal tıkanmışlığın aşılması için Milli Yol Partisi kuruluş felsefesi çerçevesinde siyasal çalışmalarına devam etmektedir. Milli Yol Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir kararı yokken, bu çalışmaları üzerinden kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı desteği konusunda algı oluşturulmak istenmektedir. Milli Yol Partisi’nin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimi destekleyeceği kararı olmadığı halde kamuoyunda çıkan haberler asılsızdır. Bu hafta içerisinde Milli Yol Partisi kararını açıklayacaktır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek vereceğini 9 Nisan'a kadar açıklayacağını duyurmuştu.