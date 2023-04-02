Levent Üzümcü'den 'adaylık' sorularına yanıt: 'Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 14:32

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 14:37

Seçime az bir zaman kala pek çok ünlü isim milletvekili adayı olacağını açıkladı. Özellikle son günlerde Mehmet Aslantuğ, Serhat Özcan, Serkan Genç gibi oyuncuların Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) aday olacağı haberleri sosyal medyada gündem oldu.

Adaylık haberleri devam ederken; ünlü sanatçı Levent Üzümcü de kendisine yöneltilen "siyasete atılacak mısınız?" sorularına toplu yanıt verdi.

"EVET, TEKLİFLER GELDİ"

Twitter'dan bir paylaşım yapan Üzümcü, "Siyaset benim işim değil. Ancak her insan siyasetin içindedir, bu da bir gerçek. Evet teklifler geldi, sağ olsunlar, kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim" dedi.

Ünlü sanatçı, "Çünkü ben Egenin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğuyum, 25 yıllık emeğinin sonunda şu an aldığı emekli maaşı asgari ücretin altında. Bugün 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekili çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Levent Üzümcü, şu sözleri kullandı:

"Beni milletvekili olmam yönünde harekete geçirmeye çalışıyorsunuz, teşekkür ederim hepinize. Ben bir tiyatro oyuncusuyum ve mesleğimi çok seviyorum. Siyaset benim işim değil. Ancak her insan siyasetin içindedir, bu da bir gerçek. Evet teklifler geldi, sağ olsunlar, kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim. Neden mi? Çünkü ben Egenin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğuyum, 25 yıllık emeğinin sonunda şu an aldığı emekli maaşı asgari ücretin altında. Bugün 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekili çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm."