Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Cumhuriyet’e konuştu: ‘Devlet aklı değil, insan aklı bile göremiyorum’

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:40

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:40

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ülke gündemine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör elebaşısı Abdullah Öcalan için ‘Meclis’e gelsin’ çıkışını yapmasıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin önce Öcalan’la sonrasında ise siyasi partilerle görüşmesi ile devam eden sürece ilişkin “Danışıklı dövüş” yorumunda bulunan Çayır, “Tayyip Bey ve Devlet Bey iyi polis-kötü polisi oynuyor” ifadelerini kullandı.

‘ÖDEVİ KİM VERDİ?’

MHP lideri Bahçeli’nin çelişki içerisinde olduğunu söyleyen Çayır, “Bir taraftan “barış” diyor. Diğer taraftan “gömeceğiz” diyor. Bahçeli, millete doğruları konuşmalı. Bu ödevi kim verdi ona? Silahın olduğu yerden barış çıkmaz. Türkler ve Kürtler birbirinden ayrı düşünülemez. Bizi Allah, tarih, coğrafya kardeş kılmış. Türk’ün de, Kürt’ün de derdi “insanca yaşamak” dedi.

‘ERDOĞAN AKP’Yİ OYUN DIŞI TUTUYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisini oyunun dışında tuttuğunu belirten Çayır, “Oyunun sonunda sonuç alınamayacağını o da biliyor” dedi. Bahçeli’nin çıkışına yapılan “Devlet aklı” değerlendirmelerine ilişkin ise “Ben devlet aklı değil, insan aklı bile göremiyorum” çıkışında bulundu. MHP tabanının üçte ikisinin sürece tepkili olduğunu ifade eden Çayır, Cumhur İttifakı’nın ve DEM Parti’nin birbirine güvenmediğini söyledi.

‘NEREDE ŞEHİT HAKKI?’

Bahçeli’yi anlamakta güçlük çektiğini dile getiren Çayır, Bahçeli’yi umut hakkı çıkışından dolayı eleştirdi ve “Şehit hakkı nerede?” sorusunu yöneltti. Milliyetçilere seslenen Çayır, “İktidar istemeyen bir adamın arkasında ne işiniz var? Başka partinin genel başkanını ululaştırıyor. Ben iktidar istiyorum. Bu talebi de milletin önüne koyuyorum” diye konuştu.

‘KAHRAMANLIK ÇIKMAZ’

Çayır, Suriye’de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. “Zafer kazanıldı” yorumlarına “Neyi kazandınız?” diyen Çayır, “Gazze’de bina kalmadı. Çocuklar, kadınlar öldü. Her şey İsrail’in güdümünde. “Zafer” demek tabanı tutmaya yönelik hareket” dedi. Erdoğan’ın muhalefeti “Esadçılar” diyerek suçladığını anımsatan Çayır, Suriye olayından bir kahramanlık çıkarılamayacağını vurguladı. Çayır, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini, özgür ve demokratik bir Suriye inşa edilmesini istediklerini ifade etti.

SİYASETE ‘SÜRELİ SİSTEM’ GELMELİ’

Siyasete süreli sistem getirilmesi gerektiğinin altını çizen Çayır, “Tayyip Bey’in tek derdi yeniden seçilebilmek. Milletin derdi umrunda değil. Bu sistem gelirse kimse “Beni bir daha seçin” diyemeyecek” değerlendirmesinde bulundu. AKP- Cemaat ilişkine yönelik de konuşan Çayır, “Eskiden Erdoğan’ın varlığı sürdürebilmesi için cemaatlere ihtiyacı vardı. Şimdi cemaatlerin varlığını sürdürebilmesi için Erdoğan’a ihtiyacı var” dedi.