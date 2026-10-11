Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu... Akın Gürlek 'operasyon' verilerini paylaştı: '8 ayda 32 bin 882 kişi tutuklandı'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

MİLYARLARCA LİRALIK SUÇ VARLIĞINA EL KONULDU

Gürlek, 8 ayda 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini ve milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğunu duyurdu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz" diyen Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde, Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda, 81 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK ile VDK Başkanlığı ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle adli soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalar kapsamında, 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildi, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, ⁠32 bin 882 şüpheli tutuklandı ve 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

9 BİN 030 TAŞINMAZ, 1556 ARAÇ VE 22 DENİZ TAŞITINA EL KONULDU

Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon Euro'luk işlem hacmi tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmalar neticesinde; ⁠Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde, 1,4 milyar TL, 17 milyon Euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. 9 bin 030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. ⁠803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi, ⁠38 bin 58 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi.