Ankara-İzmir YHT hattı projesi için ‘TL’yle yapılıyor' denilen ihale Avro ile yapıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, bir türlü tamamlanamayan ve maliyeti nedeniyle tartışmalara neden olan Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesine (YHT) yönelik Ekim 2020’deki ihalesinin sonucu ancak Aralık 2022’de açıklandı. Bakanlığın, “Demiryolu projesi ihaleleri TL’yle yapıyor” açıklamasını boşa düşüren sonuç ilanına göre ihale kapsamında 2.1 milyar Avroluk sözleşme imzalandı.

Temeli 2013’te atılan, “1080 günde tamamlanacak” denilse de 2022 sonunda halen tamamlanamayan Ankara-İzmir YHT projesi kapsamında gerçekleştirilen bir ihalenin daha ayrıntıları ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 6 Ekim 2020’de gerçekleştirdiği, “Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı” ihalesinin 22 Aralık 2022’de yayımlanan sonuç ilanı, proje için yapılan harcamanın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, Ankara-İzmir YHT projesine yönelik ihalenin onayını, 24 Eylül 2020’de aldı. İhale onay tarihinden 12 gün sonra, “istisna” kapsamında 6 Ekim 2020’de düzenlendi. İhaledeki geçerli teklif sayısının dört olduğu bildirildi.

DÖVİZ ÜZERİNDEN İMZA

İhale kapsamında 23 Kasım 2020’de sözleşme imzalanan kuruluşun, “Ankara-İzmir YHT Yapım İşi Ortaklığı” olduğu belirtildi. Bakanlığın, 20 milyar 694 milyon 238 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihalenin sözleşme bedeli, 2 milyar 162 milyon 600 bin Avro oldu. Kasım 2020 tarihli ihalenin sonuç ilanı, bu tarihten iki yıl sonra ancak açıklandı. İhalenin döviz üzerinden imzalandığını ortaya koyan 22 Kasım 2022 tarihli sonuç ilanı, Bakanlığın “Demiryolları projeleri TL ile yapılıyor” açıklamasını akıllara getirdi.

50 MİLYAR TL’YE DAYANDI

İktidarın 2013’te, “1080 günde bitirilecek” dediği Ankara-İzmir demiryolu hattı, aradan geçen 10 yıla karşın bitirilemedi. Projenin, başlangıçta 4.3 milyar TL olarak açıklanan maliyet ise 47.1 milyar TL’ye ulaştı.