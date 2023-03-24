Mısra Öz'den Muharrem İnce'ye sitem: 'Çocuklarımız hırslarınızdan kıymetli'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 10:29

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 10:29

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Son olarak İnce’ye Erdoğan’ın işini kolaylaştırdığı gerekçesiyle tepkiler devam ederken; bir mesaj da Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’den geldi.

"BİR KEZ OLSUN DAVAMIZA GELMEDİNİZ"

Öz, Twitter’dan şu mesajı yayımladı:

"Sayın Muharrem İnce, ısrarla vazgeçmediğiniz adaylığınız hayırlı olsun.

2018 seçimlerinde bizzat sandıkta görev almış, gecenin geç saatine kadar bulunduğum okulun kapısında umutla benden güzel haber beklemiş bir evladın annesiyim. Seçimi kaybettiğinizde “Ne olacak benim geleceğim” diye ağlamıştı.

Çok değil 20 gün sonra geleceği toprak oldu yavrumun. Bu olayı size bizzat kendim anlatmıştım Yalova’da annenizin evinde. Beş yıl geçti. 13 duruşma gördük. Bir kez olsun davamıza gelmediniz. Yanımızda olmadınız. Hak arayan ailelerin yanında ne zaman olacaksınız? Ya da olmak için ne yapacaksınız?

Bakın kaç çocuğun geleceği toprak oldu. Çocuklarımız da, topraklarımız da siyasetçilerin hırslarından oldukça kıymetli. Lütfen canı yanan binlerce ailenin de yaşadıklarını bir kez olsun düşünün."