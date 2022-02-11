MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi

11 Şubat 2022 Cuma, 09:06

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde MİT ve emniyet müdürlüğümüzce yapılan ortak operasyonda; 30 adet sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyonda 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, bunlar arasında 1 şahsın adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.







