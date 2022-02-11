MİT ve emniyetten ortak operasyon: 30 adet sahte belge ele geçirildi
Van’da MİT ve emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonda 30 adet sahte belge ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden birinin de tutuklandığı belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde MİT ve emniyet müdürlüğümüzce yapılan ortak operasyonda; 30 adet sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirilmiştir" denildi.
Operasyonda 3 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, bunlar arasında 1 şahsın adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.
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