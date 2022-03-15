Mithat Sancar'dan yeni seçim sistemi açıklaması: Bu hesap bizim duvarımıza çarpacaktır

15 Mart 2022 Salı, 15:17

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis Grup toplantısı gerçekleştirildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AKP ve MHP'nin birlikte hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunduğu Seçim Yasası Teklifi'ne dair konuşan Sancar, "Burada yapılan değişikliğin amacının bu iktidara; siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlarla çoğunluğu kazandırma amacına dayanıyor. Kaybeden iktidarlar bu mühendislik çalışmalarından medet ummuşlardır geçmişte, bunun çok örneği var. Bakın barajı yüzde 7’ye düşürdüler güya. Oysa biz baraja karşı mücadeleyi kuruluşumuzdan beri, bu siyasi gelenekteki bütün partiler, bu mücadeleyi büyük bir kararlılıkla yürütmüşlerdir. Bizim önümüze çıkarılmıştı bu baraj, biz bu barajı çeşitli yöntemlerle en çok da ilkeli ve kararlı mücadelemizle yıktık" dedi.

"BU HESAP DUVARIMIZA ÇARPACAK"

"İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde 10 barajının altında kalacağı kesin gibi görünüyor. Şimdi onu kurtarmak için barajı indiriyorlar. Ama barajı indirirken ittifak sistemiyle oynuyorlar. İttifak sistemiyle oynamalarının nedeni de belli. Yine kendilerine oyları azalmasına rağmen avantaj sağlamak istiyorlar" diyen Sancar, "Tekrar hatırlatalım bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar eninde sonunda halkın güçlü iradesi karşısında kaybetmişlerdir. Bu yöntemlerle, seçim kanunlarında mühendislik oyunlarıyla, varlıklarını devam ettirebileceklerini sanan iktidarlar, geçmişe bir baksınlar. Bu iktidar da geçmişe bir baksın. MHP’ye yüzde 7 baraj indirimini hediye etmekle, il ilçe seçim kanunlarında kendi ağırlıklarını koruyacak yöntemleri kanunlar yoluyla uygulamaya sokmakla varlığınızı sürdüremezsiniz. Çünkü karşınızda barajları yıkmış büyük bir siyasal gelenek ve güçlü bir irade var. HDP var, HDP’nin birlikte hareket ettiği demokrasi güçleri, emekçilerin, ezilenlerin mücadelesi var. İstediğiniz kadar bu oyunlara başvurun, bunlardan medet umun, hiçbir sonuç alamayacaksınız. Bunlar nafile çabalardır. Kendilerini bu şekilde güvence altına almak herhangi bir şekilde tutmayacak bir hesaptır. Bu hesap bizim duvarımıza çarpacaktır. Bu hesap, HDP’nin demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinden dönecektir. Bunu böyle bilsinler. Tekrar bunu düşünsünler" ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA' AÇIKLAMASI

Sancar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ukrayna'da devam eden savaş bizlere bu durumun yıkıcılığını, acıları nasıl büyüttüğünü bir kez daha ortaya koymuş, barış hedefinin ne kadar önemli olduğunu da göstermiştir. 20 gün içinde yaşanan yıkımlar ve acılar, savaşların ortak özelliğidir. O nedenle bizler derhal, gecikmeden her türlü savaş politikasına, militarist anlayışa, işgal operasyonlarına karşı büyük barış hareketini kuralım. Hep birlikte bu ülkede büyük barış için hemen şimdi harekete geçelim. Çünkü HDP olarak bizler ülkede ve devletler arasındaki sorunların ve uyuşmazlıkların çatışma ve savaş gibi yöntemlerle değil, müzakereyle, diyalogla ve diplomasiyle çözülebileceğine inanıyoruz. Savaşa nerede olursa olsun karşı çıkıyoruz. Savaş nerede yürütülürse yürütülsün orada barış mücadelesinin içinde yer alıyoruz."



