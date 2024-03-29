Miting konuşması sırasında prompter durunca Erdoğan sustu: 'Rezil ediyorsunuz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında 'prompter' kazası yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:39
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Murat Kurum için ilçe mitinglerine başladı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında 'prompter' kazası yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı, konuşmasını prompterden okumaya devam ettiği sırada cihaz durdu. 

Erdoğan yanındaki görevlilere "Rezil ediyorsunuz" şeklinde tepki gösterdi.

Bunun üzerine Erdoğan yaklaşık 30 saniye boyunca cihazın yeniden çalışmasını bekledi.


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