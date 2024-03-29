Cumhur'da 'İstanbul' seferberliği: Erdoğan ilçe ilçe mitinglere başlıyor...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin İBB Başkan adayı Murat Kurum için bugün itibariyla sahaya iniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:14
Cumhur'da 'İstanbul' seferberliği: Erdoğan ilçe ilçe mitinglere başlıyor...
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Yerel seçimlere doğru gözlerin çevrildiği illerin başında gelen İstanbul'da yapılan birçok ankete göre durum Cumhur İttifakı açısından parlak görünmüyor. 

Rüzgarı bir türlü Kurum'dan yana döndüremeyen iktidar, durumu değiştirmek için bütün bakanları İstanbul'da sahaya sürdü. Ancak yarışın son virajına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un önünde girmesi üzerine kentte duruma AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. 

AKP'li Cumhurbaşkanı bugün itibariyle İstanbul'da üç ayrı seçim çalışmasında boy gösterecek. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesindeki duyuruya göre Erdoğan'ın 29 Mart programı şöyle:

14:30-Sultanbeyli Mitingi (Kent Meydanı)

16:30-Sancaktepe Mitingi (Sancaktepe Belediyesi Önü)

21:00-Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı (İstanbul Kongre Merkezi)

İMAMOĞLU 'SABREDEMEYECEK' DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın İstanbul seferberliğiyle ilgili tahminini bundan yaklaşık 1 ay önce Arnavutköy'de düzenlenen mitingde şu ifadelerle dile getirmişti: 

“Bugünden söylüyorum, ‘İmamoğlu demişti’ derseniz. Şu anda bu acemi adayın fotoğrafından daha çok başkasının fotoğrafı var İstanbul’da; biliyorsunuz, değil mi? Onun kim olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Bak, sabredemeyecek. Ben söylüyorum, sabredemeyecek. Bir-iki hafta sonra sokak sokak, semt semt, ilçe ilçe gezip vallahi de billahi de miting yapmaya başlayacak. Her gün illa beni diline dolayacak. Seçildiğim günden beri, bu göreve geldiğim günden beri hep söyledim. İnanın, her gece beni rüyasında görüyor.”

 

 


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