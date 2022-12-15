Miting konuşması yeniden gündem oldu: Erdoğan kime 'ahmak' dedi?

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:48

Türk siyasetine 'ahmak davası' olarak geçecek davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlediği mitingde 'ahmak' dediği görüntüler yeniden gündeme geldi.

"BUNLARIN BEYNİ SULANMIŞ..."

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yerel seçimleri "Parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikamı" olarak nitelemişti.

Konuya ilişkin 28 Mart 2019'da Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen mitingde yanıt veren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cindoruk'a "Be ahmak! Neyin intikamı, bunların beyni sulanmış. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz" demişti.

'AHMAK DAVASI'

30 Ekim 2019'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı konuşmasında "seçim döneminde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız şekilde kullanıldığını, kampanya süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarda bulunduklarını" ifadelerini kullanarak "iktidarın İstanbul'da seçimi, YSK kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini" vurgulamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 4 Kasım 2019'da İmamoğlu’nu kastederek “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil” dedi. İmamoğlu aynı gün İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklama sırasında Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla ilgili olarak, YSK'nın yazılı suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.