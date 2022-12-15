Biz ahmak değiliz!

15 Aralık 2022 Perşembe

Sadece ADALET istiyoruz: sıradan bir demokraside yaşayan herkes için olmazsa olmaz, vazgeçilemez bir hak? Olmadığı yerleri görüyoruz işte: İran, Afganistan, birinde sokaklarda yüzlerce kişiyi öldürdükleri yetmedi, şimdi kurumsal olarak, infaz ederek öldürüyorlar! Türkiye Cumhuriyeti, anayasasında yazdığı gibi bir hukuk devleti olsaydı tarikatların elindeki çocuklar eğitim haklarından mahrum bırakılıp aileleri eliyle cinsel istismara uğrasın diye yetişkin bir erkeğe teslim edilebilir miydi? Önce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından o ve onun gibi kim bilir kaç çocuk, niye okula gönderilmiyor diye soruşturulurdu. Hale ve onun gibi aileleri tarikat mensubu küçük kızların okula gitmek yerine, bir evde “evcilik” oynadığı ortaya çıkardı! O çocuk, hastalanıp doktora götürüldüğünde ve doktor istismarı fark ettiğinde başka bir kızın kemikleri ölçülüp olay örtülmez, tarikatlar bunu devlet eliyle yaptıracak kadar güçlü olmazdı. Kamuoyu Timur Soykan’ın haberiyle ayağa kalkıp olayın peşini de bırakmayınca, seçim de yakınken on gün kadar susan devlet, olaya sahip çıktı! Demek olabiliyormuş? Buna sevinemiyorum, yukarıdan işaret gelince işler yoluna giriyorsa gelmediği zaman adalet yok demektir.

İMAMOĞLU’NA SİYASET YASAĞI

Bugün öyle bir gün ki baskıya yetişmesi için bu yazının yazıldığı saatlerde İBB Başkanı İmamoğlu’na açılan “ahmak” davasında, başkana siyaset yasağı gelmesi söz konusu. Çünkü İstanbul’u geri almak, akıllarınca İmamoğlu’nu bitirmek istiyorlar. Öyle bir akıl tutulması ki bunun tam tersinin olduğunu yerel seçimde yaşadıkları halde yine aynı yola gidiyorlar. İmamoğlu’nu görevden alırlarsa ona cumhurbaşkanlığı yolunu açarlar! Bugün değil de yarın. Ayrıca, ahmak demek suçsa, Süleyman Soylu da İmamoğlu’na ahmak dediğine göre ona niye dava açılmıyor ve ceza verilmiyor? Burası muz cumhuriyeti mi?

HUKUK GUGUK

Zeytinliklerin kesilip maden aramaya izin veren kararı 10. kez yine bir torba yasanın içine atmışlar, yüz yıllık ağaçları kesip altında maden aramak istiyorlar! Nasıl koruyacağız? Lozan’a sahip çıkan amirallerin cezalandırılmasını istemiş, cumhurbaşkanı müdahil olarak bu davadan adalet çıkar mı? Askeri öğrenciler Yargıtay’da bozulur diye çıkarız umuduyla bekledikleri kararda, cezaları onandığı için tıka basa dolduruldukları koğuşu bile arayacaklar, tek kişilik hücrelere konuluyormuş. Artık tek dayanakları olan dayanışmadan da yoksun kalacaklar, yalnızlığa dayanamazlarsa akli ve bedensel dengelerini de kaybedecekler. Canlı canlı ölüme terk. Tıpkı yaşları 80’i bulmuş generaller, hasta mahkûmlar için de hiçbir kurtuluş umudu gözükmediği gibi. Osman Kavala, Demirtaş gibi kinle tutuyorlar onları cezaevinde. Erbakan yaşlı diye hemen evine göndermişlerdi halbuki?

ENFLASYON

Cezaevlerinden gelen mektuplar, dava dosyaları masamda durdukça kusura bakmasınlar ne EYT’lileri ne enflasyonu ne açım diye yardım isteyenleri yazmaya sıra geliyor: 2023’e girerken azgın bir enflasyon, yetmeyen ücretler, baskı rejimi ve hukuksuzluk. Bir de başörtüsü referandumu çıktı, yasayı niye istemediniz? Ama atılan her adım seçimi kazanmak için. İmamoğlu davası da o, başörtüsü için referandum da taciz edilen kıza aniden sahip çıkmak da. Seçim var ve “fani cumhurbaşkanı” seçimi kaybedeceğini görüyor. Çünkü adaletin olmadığı yerde iktidarlar değişir. Çünkü adaletin olmadığı yerde ekonomi de tökezler sanayi de. İşsizlik de artar yoksulluk da; değişim talebi başlar. Bunlar gitmez demeyi bırakın, gitmeleri için oyunuza, adalete sahip çıkın. İlk hedef İmamoğlu, onu biz seçtik, İstanbul’un belediye başkanıdır ve kendisine “ahmak” diyene “Sensin ahmak” dedi diye bunu elinden almak bizi ahmak yerine koymaktır!